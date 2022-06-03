في إطار التعبئة الطائفية ونشر الكراهية وثقافة العنف، دشنت مليشيا الحوثي عدداً من المعسكرات التدريبية في صنعاء لاستقطاب وتجنيد فتيات ضمن الكتائب النسائية المسماة بـ«الزينبيات». ونقلت وكالة «خبر» اليمنية اليوم (الجمعة) عن مصادر قولها: إن مليشيات الحوثي أوكلت مهمات تجنيد الفتيات للمشرفات الثقافيات التي تطلق عليهن مسمى «المجاهدات» وقياديات من فصيلها النسوي المسلح «الزينبيات».وأفادت بأن قيادة المليشيا اختارت عدداً من المشرفات الثقافيات وأخريات ضمن «الزينبيات» وأوكلت لهن مهمة إقناع الأمهات في عدة أحياء بأمانة العاصمة بأهمية دور الفتيات الصغيرات في هذه المرحلة وضرورة إلحاقهن في دورات تدريبية خاصة في معسكرات خصصتها لتلقينهن محاضراتها وإخضاعهن للتجنيد والتدريب الأمني والعسكري للعمل لصالحها.وذكرت المصادر أن مليشيات الانقلاب ستقوم بعد إكمال الفتيات الدورات داخل معسكراتها الجديدة بتوزيعهن في نقاط التفتيش التابعة لها على مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها في سابقة غريبة على المجتمع اليمني.وفي عام 2017 أنشأت المليشيا كتائب «الزينبيات» المسلحة بتوجيهات إيرانية، كفصيل عسكري نسائي استخدمته في عمليات قمع النساء والتنكيل بهن بأي مظاهرات ضدها واعتقالهن، ومداهمة منازل المناهضين لها وتفتيشها وترويع الأسر والعائلات ونهب وسرقة الأموال، وتعذيب المختطفات والمخفيات قسراً في معتقلاتها.