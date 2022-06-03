يوماً بعد يوم تتفاقم جرائم القتل والاغتيالات في مناطق سيطرة مليشيا الانقلاب، إذ قتل قيادي حوثي وأصيب آخر بعد إطلاق النار عليهما في منطقة سعوان بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأفادت مصادر قبلية، اليوم (الجمعة)، بأن القيادي الحوثي فؤاد الداعري الذي ينتمي إلى منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء قتل في ظروف غامضة، وأصيب في الحادثة رفيقه القيادي الحوثي إبراهيم الحداد بعد إطلاق النار عليهما من قبل أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة. وأضافت المصادر أن قبائل بني مطر رفضت استلام جثة القتيل.واتهمت قبائل بني مطر القيادي الحوثي فارس الحباري المنتمي لقبيلة أرحب بالتستر على الجاني.وفي حادثة أخرى، قتل أمين شرعي برصاص مسلح في إب وسط فوضى عارمة تشهدها المحافظة، وأكد شهود عيان وسكان محليون أن الأمين الشرعي حميد الخولاني قتل برصاص مسلح بمنطقة الظهرة بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.وأضافوا أن الحادثة وقعت بالقرب من منزله عقب استدراجه من قبل مسلحين من أسرة بيت الصامت لتحديد مكان أرضية، في الوقت الذي كان يستعد الجاني لتنفيذ مخطط مسبق يهدف لقتل الخولاني. وأفاد الأهالي بأن الجاني ويدعى حمود الصامت وضع مسدساً في صدر الضحية وصوب رصاصة قاتلة في القلب ولاذ بالفرار.وكشف الأهالي أن الجناة الذين ينتمون إلى أسرة بيت «الصامت» يقطنون في المدينة القديمة بمديرية المشنة بإب.وتعيش محافظة إب فوضى أمنية كبيرة زادت معها جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديرياتها.