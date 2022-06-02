أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية جاء استجابة لطلب دستوري من الرئيس اليمني.

وقال عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «هذا الإسناد الأخوي حال دون إحكام الحرس الثوري الإيراني سيطرته على الجغرافيا اليمنية وتحويل اليمن إلى منصة لنشر الفوضى والإرهاب واستهداف السفن التجارية وزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأضاف: «نجدد التأكيد أن الطريق الوحيد لإرساء سلام شامل وعادل ومستدام في اليمن يبدأ بممارسة ضغط حقيقي على نظام طهران لوقف دعمه لمليشيا الحوثي الإرهابية وسياساته التدميرية التي أنتجت الحروب والأزمات في المنطقة، ودعم مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل الطيف اليمني لاستعادة الدولة وإرساء الأمن والاستقرار».