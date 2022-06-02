رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف اليوم (الخميس) بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.وأكد الحجرف في بيان نشره مجلس التعاون أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمناً جهود المبعوث الأممي وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة.وأوضح الحجرف أن الهدنة تعمل على استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.من جهة أخرى، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن سفراء الاتحاد يرحبون بتمديد الهدنة في اليمن، مؤكدة في تغريدات على حسابها في تويتر أن السفراء عبروا عن أملهم في أن يؤدي تمديد الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددةً على ضرورة إعادة فتح الطرق في محافظة تعز.وكان المبعوث الأممي أعلن اليوم الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين رغم عدم إلتزام المليشيا بتعهداتها بفتح الطرق في تعز وتطبيع الأوضاع ووقف كافة الأعمال العسكرية والخروقات.