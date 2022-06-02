أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم (الخميس) تمديد الهدنة الأممية شهرين إضافيين، حيث كان من المقرر الانتهاء منها في السابعة من مساء اليوم 2 يونيو، مؤكداً أن تمديد الهدنة يأتي وفق نفس الأحكام والاتفاقية الأصلية التي أقرت هدنة تبدأ من 2 أبريل العام الحالي.

وقال غروندبرغ في بيان: «أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن شهرين إضافيين، موضحاً أن عدد الضحايا انخفض بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين من الهدنة السابقة ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، واستأنفت الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء بعد نحو 6 سنوات من الإغلاق».

وأضاف: «اجتمعت الأطراف وجهاً لوجه، تحت رعاية الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ سنوات لإحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز وفي محافظات أخرى ولتنفيذ آليات خفض التصعيد العسكري على مستوى البلاد، مبيناً أن الهدنة تمثل تحولاً كبيراً في مسار الحرب».

وطالب المبعوث الأممي باتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل خصوصاً ما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات بحاجة قيادة ورؤية لليمن كله.

وتعهد غروندبرغ الاستمرار بالعمل مع الأطراف اليمنية لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالاً ونساء.

وأشاد المبعوث الأممي بدعم المجتمع الدولي له في تنفيذ وتجديد الهدنة خصوصاً السعودية وسلطنة عُمان وأعضاء مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، مقدراً لمصر والأردن دعمهما في تسيير رحلات تجارية الدولية من مطار صنعاء.

ولفت إلى أن الأطراف اليمنية بهذه الموافقة على تنفيذ الهدنة وتجديدها الآن فإنهم يقدمون بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمّر، مشدداً على ضرورة التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة لبناء الثقة واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.