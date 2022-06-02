أعلنت قيادة العمليات الروسية نجاح استخدام الجيش أحدث منظومة من قاذفات اللهب الثقيلة، وهي منظومة «توسوتشكا» (توس -2)، في العملية العسكرية بأوكرانيا، التي دخلت شهرها الرابع.

وتُعد منظومة «توسوتشكا» من أخطر قاذفات اللهب، حيث تم الكشف عن أول نموذج لها في عرض النصر العسكري يوم 9 مايو في الساحة الحمراء، وهي النظام البديل المتطور من نظام قاذف اللهب الثقيل «توس-1».

وظهرت المنظومة التي تسمى في المعارك «الشمس الحارقة» في العملية العسكرية الروسية منذ بدايتها مع وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وخلفت مزيدا من الدمار الواسع، وقبل ذلك تم اختبارها في سورية، وأجرت عليها تعديلات أنشأت روسيا قاذف اللهب الجديد «توس-2»، استنادا إلى دبابة «تي-14 أرماتا»، ويبلغ مدى النظام ما يزيد على 10 كيلومترات، ويمكن للسيارة أن تسير أكثر من 483 كيلومترا بخزان وقود واحد.

ويتم التحكم في إطلاق الصواريخ بواسطة نظام متقدم للتحكم في الحرائق يتضمن كمبيوتر بيانات باليستية ومعدات تستخدم لمراقبة القائد وجهاز تحديد المدى ولوحة تحكم، فيما يعزز نظام التحكم في الحرائق من قدرة الاستحواذ والكشف عن الهدف.

وعن سلاح موسكو الفتاك، يقول الخبير الروسي العسكري شاتيلوف مينيكايف، إن نظام المدفعية الجديد عبارة عن مزيج من هيكل الشاحنة ذات الدفع الرباعي بعجلات أورال، وليست مجنزرة، من أجل زيادة القدرة الاستيعابية والقدرة على السير، وهي مخصصة لإضرام النيران وتدمير المباني والهياكل وأهداف العدو.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن الخبير الروسي العسكري تأكيده أن منظومة «توسوتشكا» تم تجهيزها بنظام حرب إلكتروني ضد الأسلحة العالية الدقة، وعلى الرغم من كونها أقل تدريعا من سابقاته «توس-1» فإنها يمكن أن تمطر النار على العدو بشكل مُرعب لتستحق لقب «الشمس الحارقة».

كما تم تجهيز الجزء الخلفي من هيكل الشاحنة بمحطة سلاح قاذفة بما في ذلك حاوية بثلاثة صفوف من 8 أنابيب قاذفة للصواريخ، حيث يمكنها إطلاق صواريخ عيار 220 ملم برؤوس حربية حرارية ودخان حارقة.