عين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد.

وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيران المسلمان في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين (الأربعاء) في العاصمة كانبيرا.

ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.

كما تضم الحكومة الجديدة أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنغر، وستتولى وزارة السكان الأصليين.