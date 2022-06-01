أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن التعامل مع برنامج إيران النووي الصاروخي وزعزعتها لاستقرار المنطقة على رأس أولوياتنا.

وشدد خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم (الأربعاء)، على أن الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنيا على موقف خليجي موحد يدعوها لاحترام مبدأ حسن الجوار.

واختتم في العاصمة الرياض اليوم اجتماع بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكد الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد. فيما أفاد لافروف بأن شركاءنا في الخليج أكدوا أنهم لن ينضموا للعقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بيننا وبين الغرب.

وكان الأمير فيصل بن فرحان أكد على موقف السعودية بشأن الأزمة في أوكرانيا، والمبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

وأضاف خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن السعودية على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب تغريدة نشرت على حساب وزارة الخارجية السعودية في «تويتر» اليوم.

واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

وكان وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض (الثلاثاء) في زيارة رسمية للسعودية.

وسبق أن التقى لافروف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبيل القدوم إلى السعودية، وأكد أنه بحث الملف الأوكراني، فضلاً عن قضايا إقليمية أخرى.