كشف فريق الدفاع عن رامي فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم المتهم بـ«القتل المزدوج» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مستندات تفيد بمعاناته من مرض «الفصام».وأفادت مصادر مقربة من فريق الدفاع عن نجل الوزيرة، بأن المحامين سيتقدمون بمستندات لمحكمة الدفاع الأمريكية تؤكد أنه يعاني من الفصام، بحسب ما أوردت وسائل إعلام مصرية.وقالت إنهم سيطالبون بعرضه على طاقم من الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض نفسي أثناء ارتكابه جريمة القتل أم لا، وفقا لما نقلت فضائية «القاهرة والناس» مساء أمس (الثلاثاء).وأضافت أن رامي فهيم تعرض خلال بداية عام 2021 لما يشبه الانهيار النفسي، وكان وحيداً في أمريكا، لذا اضطرت والدته للسفر إليه وأودع حينها في مصحة نفسية، وأنه خلال هذه الفترة كان يقرأ كتباً عن السحر وبعض الأفكار الغريبة والتشاؤم والمآسي والاكتئاب والاستقطاب، كاشفة أنه كان يتعرض للتنمر في طفولته.وكانت الوزيرة المصرية أفصحت بشكل مفاجئ أن عائلتها تمر بمحنة ووقت عصيب بعد اتهام ابنها بالقتل.ويواجه رامي الاتهام بالقتل لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً، والذي كان يقيم في مدينة إيرفين، وقتل زميله في العمل، وحددت المحكمة العليا الأمريكية جلسة 17 يونيو الجاري لمحاكمته، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وتعود أحداث القضية إلى 19 أبريل الماضي، وتحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية وإنجليزية.