حذرت روسيا من إقدام الولايات المتحدة على تسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ متطورة من نوع «هيمارس»، مؤكدة أن تلك الخطوة ستؤجج الصراع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم (الأربعاء)، إن دعم القوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ وذخائر دقيقة ومتطورة ومتوسطة المدى، قرار سلبي للغاية، وسيزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء «ريا نوفوستي».

وكان أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض أعلن مساء أمس (الثلاثاء)، أن بلاده ستزود القوات الأوكرانية براجمات صواريخ من طراز «هيمارس».

وأضاف أنّ الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كلم، واضعاً بذلك حدّاً لأيام عدّة من التكهنّات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قرّرت واشنطن تزويد كييف بها للتصدّي للقوات الروسية. إلا أن المسؤول الأمريكي أكد أن تلك الأنظمة ستستعمل فقط على الأراضي الأوكرانية لصدّ التقدّم الروسي لاسيما في الشرق، لكنّها لن تُستخدم ضدّ الأراضي الروسية.

يذكر أنه على مدى الأيام الماضية طلب مسؤولون أوكرانيون مراراً وتكراراً من الحلفاء أنظمة بعيدة المدى، منها نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد الذي يمكنه إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الأميال، على أمل تغيير مسار القتال المستمر مع الروس منذ 4 أشهر. إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حسم بشكل لا لبس فيه بأن بلاده لن ترسل للأوكرانيين أسلحة من شأنها جعل الولايات المتّحدة شريكة في الحرب.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكراني، خصصت واشنطن ملايين الدولارات من ميزانيتها من أجل دعم كييف، مرسلة العديد من السلاح والعتاد إلى القوات الأوكرانية.