مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ 97 اليوم (الثلاثاء)، حذر رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي من خطر التصعيد. وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن خطر التصعيد كبير بسبب دعم بلاده لكييف بالسلاح، كاشفاً أن واشنطن تدير الصراع في أوكرانيا بعناية لتجنب التصعيد، وأنها على تواصل معها.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة أن هناك دائماً إمكانية للتصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما نقل موقع «RepublicWorld»، معتبراً أنه من الضروري الحفاظ على اتصال دائم مع كييف لضمان إدارة نشطة للمخاطر.

وأفاد بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على اتصال دائم بوزير الدفاع الأوكراني، مرجحاً أن تكشف الأيام القليلة القادمة نتائج ما سيحدث.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن تحرير منطقة دونباس في شرق أوكرانيا يمثل أولوية غير مشروطة بالنسبة لموسكو.

في حين جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على أن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا. وجاءت التصريحات في أعقاب تقارير تفيد أن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.

وتسعى موسكو التي حققت قواتها تقدماً في الشرق الأوكراني خلال الفترة الماضية، للسيطرة على سيفيرودونيتسك؛ لأن من شأن تلك الخطوة أن تمهد الطريق على الأرجح للسيطرة على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.