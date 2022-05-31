مع تقدم القوات الروسية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، بات السؤال المطروح: هل يقترب الرئيس فلاديمير بوتين من تحقيق النصر في الحرب التي دخلت شهرها الرابع ؟

أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة سانت أندروز فيليب أوبراين، رأى أن النصر في هذه الحرب سيكون من الصعب تحقيقه لأنه مهما حدث يجب أن تنتهي بسلام تفاوضي، لافتا إلى أنه أصبح واضحا خلال الأشهر الماضية أن روسيا لا يمكنها أن تستحوذ على أوكرانيا بأكملها.

وفي مقال له نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية، قال أوبراين إن التسوية بين الجانبين الخيار الوحيد، بما أن أوكرانيا لا تستطيع قهر روسيا ويجب التأكيد على هذا لأنه يشير إلى حقيقة واحدة وهي أن أوكرانيا فازت بالفعل بجانب رئيسي واحد.

وأضاف: لذلك يترك لنا مناقشة ما إذا كان بإمكان روسيا تحقيق بعض الأهداف من الحرب. وينظر إلى هذه الأهداف باعتبارها ضم حوالى 20% من أراضي أوكرانيا، وهي مساحة كبيرة من الأراضي التي تتخذ شكل خطاف ويحتلونها الآن من أسفل خاركيف وصولا إلى ماريوبول وخيرسون. واعتبر أن الحكم على هذا النصر أصعب، لأن مثل هذا الضم سينتج فقط بعد حرب طويلة دموية التي ستستمر أشهراً عدة وربما سنوات.

وحذر من أنه ما لم تقرر الحكومة الأوكرانية على المدى القصير التخلص من هذا الجزء من البلاد للتوصل إلى اتفاق سلام ستستمر الحرب، والسؤال المهم ليس عما تسيطر عليه روسيا اليوم، ولكن ما يمكن أن تسيطر عليه في المستقبل.

ولفت إلى أن ما تفعله روسيا الآن هو تكريس مقدار هائل من مواردها العسكرية المتوفرة للاستيلاء على منطقة صغيرة جدا، وربما يسيطروا عليها أو ربما لا، لكن في النهاية تكبدوا بالفعل خسائر. ولفت إلى أنه ربما يمكن للروس السيطرة على كل تلك الأراضي أمام الهجمات الأوكرانية، لكن على الأرجح سيواجهون صراعات حقيقية في محاولة السيطرة على قطعة أكبر من الأراضي.