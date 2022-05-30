أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفياً، اليوم (الاثنين)، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أوجه العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

من جهة أخرى، تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.