تتجه سورينام إلى افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة قريبا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الإثنين).

وفي حال تمت هذه الخطوة فإنها ستكون الدولة الخامسة في العالم التي تفتح سفارة بالقدس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، جواتيمالا، هندوراس، وكوسوفو.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان بأن وزير الخارجية يائير لابيد استقبل اليوم وزير خارجية سورينام ألبرت رامدين. وقالت إنه خلال الاجتماع بين وزيري الخارجية أعلن وزير خارجية سورينام أن بلاده تخطط لفتح سفارة في القدس قريبًا.



وأضافت أن وزيري الخارجية وقعا خلال اجتماعهما على اتفاق بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الإسرائيلية والسورينامية.

ولفتت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه في أعقاب الفيضانات الشديدة التي ضربت شمال سورينام قبل نحو شهر، عرض وزير الخارجية لابيد على نظيره السورينامي إرسال مساعدات إنسانية بهدف مساعدة السكان الذين تركوا بلا مأوى.