جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الإثنين) التأكيد على أن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا، ردا على تقارير تفيد بأن واشنطن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.وكان مسؤولون أمريكيون ألمحوا إلى عزم الولايات المتحدة إمداد القوات الأوكرانية بصواريخ متقدمة وبعيدة المدى، في وقت جددت روسيا تحذيراتها بأن مثل تلك الخطوات تشكل استفزازاً واضحاً وتصعيداً.وحذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى. وقال إن بلاده تأمل في أن يتغلب التفكير السليم والعقلانية لدى الجانب الأمريكي، بحسب ما نقلت عنه وكالة «نوفوستي». وأفاد بأن روسيا تنطلق في الوقت الحالي من تصريح الممثل الرسمي للبنتاغون جون كيربي، بأن القرار النهائي بشأن هذه القضية لم يتخذ بعد. وأعرب عن أمله ألا تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة التي وصفها بـ«الاستفزازية». وكشف أنتونوف أن موسكو أبلغت واشنطن مراراً عبر القنوات الدبلوماسية أن الضخ غير المسبوق لكييف بالسلاح يزيد من مخاطر تصعيد الصراع.واعتبر الدبلوماسي الروسي أن الأمريكيين يدركون أن مثل تلك الخطوات تؤخر عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا وتعرقلها.يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية أوكرانيا، عمدت أمريكا فضلا عن العديد من الدول الأوروبية إلى تزويد كييف بالدبابات والأنظمة الدفاعية، المضادة للدبابات والطائرات، فضلا عن الصواريخ والآليات، من أجل مواجهة القوات الروسية.