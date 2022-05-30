قضت محكمة عراقية اليوم (الإثنين) بإعدام قيادي في تنظيم داعش متورط في هجوم انتحاري وقع وسط بغداد في يناير 2021، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكما بإعدام المسؤول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي العام الماضي، موضحة أن الإرهابي الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش هو المسؤول الأول عن التفجير.وأفادت الوكالة بأن المتهم اعترف بانتمائه إلى التنظيم منذ عام 2012 وتخطيطه للهجوم في العاصمة بغداد، مجهزا انتحاريين اثنين.وفجر الانتحاريان نفسيهما في 21 يناير من العام الماضي، مما أوقع 32 قتيلا وأكثر من 110 جرحى وهو الانفجار الأكبر الذي حصد قتلى وجرحى منذ إعلان الانتصار على التنظيم في عام 2017.وكان آخر انفجار دموي في العاصمة وقع في يوليو 2021، عشية عيد الأضحى، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال.