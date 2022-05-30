أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية تسلمها مهمات حماية شركة جنة هنت القطاع الخامس النفطي المكون من ثلاثة حقول، حقل حليوة، حقل ذهبة، وحقل النصر في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأفادت الألوية في بيان أمس (الأحد) بأن تسلم قوات العمالقة مهمات حماية الحقل النفطي من قوات اللواء 107 مشاة التابعة للجيش اليمني، موضحة أن قوات العمالقة باشرت مهمات تأمين حقل جنة النفطي في مديرية عسيلان والذي يعد أحد أكبر الحقول النفطية في اليمن.

يقود ألوية العمالقة عضو مجلس القيادة الرئاسي ابوزرعة المحرمي وكانت نجحت في تحرير عدد من مديريات محافظة شبوة من المليشيا الحوثية، إلى جانب دورها العملياتي ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي وباب المندب.