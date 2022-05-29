تمكنت قوات الجيش المصري من تصفية 10 إرهابيين في شمال سيناء. وأعلن بيان عسكري اليوم (الأحد)، محاصرة بؤرة إرهابية كانت تتحصن بها عناصر إرهابية شديدة الخطورة، ووقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن تصفية 10 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على قنابل يدوية ودانات وذخائر. وأكد ضبط إرهابي آخر خطير يجري حالياً التحقيق معه.

وكانت قوات الجيش المصري أفادت بتصفية 23 إرهابياً خلال الأيام الماضية عقب إحباط هجوم على محطة رفع المياه غرب سيناء. وكشفت من خلال الصور تكثيف ضرباتها الجوية على أوكار الإرهابيين عقب الحادثة الإرهابية، وأعلن المتحدث العسكري ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية. ولفت إلى أن القوات الجوية نفذت في السابع من مايو الجاري ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومقتل 9 عناصر إرهابية.

وكان الجيش المصري تمكن من إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة بداية الشهر الجاري. وأفاد المتحدث العسكري بأن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادثة الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش في حربهما ضد الإرهاب. وقال في تدوينة له على مواقع التواصل: إن أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.