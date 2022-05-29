رغم إعلان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سيطرة القوات الروسية على مدينة سيفيرودونتسك الإستراتيجية في إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا، أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم (الأحد)، أن القتال لا يزال مستمرا في مدينة سيفيرودونتسك. ولفتت في بيان على صفحتها على فيسبوك، أن القوات الروسية تشن عمليات هجومية على مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية والقتال مستمر.

وذكر رئيس بلدية سيفيرودونتسك أولكسندر ستريوك أن الروس استقدموا وسائل كثيرة لاقتحام المدينة، لكن لا يمكنهم القيام بذلك حتى الآن، مضيفا: نعتقد أن المدينة ستقاوم رغم تفاقم الوضع الصحي في المدينة التي كان يسكنها 100 ألف نسمة.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: «إن بلاده بدأت في تلقي صواريخ هاربُون المضادة للسفن من الدانمارك، ومدافع هاوتزرز ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، مؤكداً أن ذلك السلاح سيدعم قواته التي تواجه روسيا». وأفاد بأن إمدادات صواريخ هاربون جاءت نتيجة تعاون بين عدة دول، لافتا إلى أن عمليات التسليم من الدانمارك تمت بمشاركة البريطانيين.