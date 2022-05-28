جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بضبط النفس تجاه خروقات مليشيا الحوثي لما يخدم استمرار الهدنة الأممية، وتخفيف المعاناة الإنسانية.واطلع المجلس خلال اجتماع عقده اليوم (السبت) على تقارير بشأن الوضع العسكري والاقتصادي، ومستجدات المفاوضات الجارية لإنهاء حصار المليشيات الحوثية مدينة تعز والمحافظات الأخرى.واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي حول خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية على مختلف الجبهات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والمقاومة. ولفت تقرير وزير الدفاع إلى أن مليشيا الحوثي مستمرة بدفع المزيد من مسلحيها المغرر بهم الى مناطق التماس المختلفة.وقدم نائب رئيس المجلس عثمان مجلي إحاطة حول جهود الفريق الاقتصادي الحكومي المتواجد في المملكة العربية السعودية بمشاركة قيادة البنك المركزي اليمني، لاستيفاء المتطلبات اللازمة لاستيعاب التعهدات المالية المقدمة من الأشقاء في المملكة والإمارات.كما قدم عضو المجلس عبدالله العليمي إحاطة بمستجدات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح معابر تعز، وغيرها من المدن الأخرى.وأكد أن المليشيا الحوثية تتعنت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة.يذكر أن الهدنة الإنسانية دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي وتستمر حتى 2 يونيو القادم، وقد استوفت الحكومة اليمنية تنفيذ بنودها الإنسانية عبر تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة ورحلات إلى مطار صنعاء فيما لم ينفذ الحوثي أي بند بما فيه رفع حصار تعز وتسليم المرتبات.