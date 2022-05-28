وسط تصاعد الاغتيالات والصراعات داخل أجنحة الانقلاب، كشف رئيس المكتب السياسي الحوثي السابق صالح هبرة وجود أطراف داخل المليشيا تقف وراء الاغتيالات التي حدثت طوال الفترة الماضية بينها اغتيال القيادي الحوثي عبدالكريم جدبان قبل الانقلاب، متهماً المليشيات بتهديده بالقتل.

وكتب هبرة في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم (السبت): «أحمل مليشيا الحوثي مسؤولية حياتي حيث أرسل لي أحد الإخوان من قيادات الحوثي مقطع فيديو يتضمن تحذيرا من وجود طرف ثالث قد يستغل الوضع ويقوم بالاعتداء علي»، مضيفاً: «هذا التحذير ذكرني بالتحذير الذي وقع للدكتور عبدالكريم جدبان من قبل أحد أتباعنا قبل اغتياله بحوالي أسبوع أو أسبوعين».

واتهم هبرة المليشيات بمحاولة تصفيته قائلاً: لا يوجد طرف ثاني ولا ثالث أنتم كل الأطراف إذا وقع بي مكروه فقد حاولتم قتلي وجدبان في الحرب الرابعة، مؤكدا أن المليشيا اقتحمت منزله أثناء ما كان في صفوفهم في الحرب الرابعة لاعتقال أو قتل جدبان رغم أنه يمتلك حصانة برلمانية، وقتلي إذا رفضت اعتقال البرلماني.

وتابع هبرة: «لم تشفع لنا مواقفنا حينها ونحن معهم فكيف بنا اليوم حيث حول الفكر المتطرف أتباعه إلى وحوش؟».

واغتيل جدبان في صنعاء عام 2013 وهو في طريقه للتوقيع على مخرجات الحوار الوطني بصفته الممثل عن المليشيا الحوثية رغم معارضة قيادات الحوثي لذلك وانقلابها عليها.