نجا القائم بأعمال وزارة الدفاع في طالبان الملا محمد يعقوب مجاهد من محاولة اغتيال في ننجرهار شرقي أفغانستان، اليوم (السبت)، وفقاً لوكالة أنباء أفق نيوز الأفغانية التي أوضحت أن هجوما انتحاريا استهدف مجاهد، وزير الدفاع خلال زيارته للولاية.

وأفادت الوكالة أن بعض المقربين من وزير الدفاع وأفراد حمايته قتلوا في الهجوم، لكن الحركة لم تؤكد بعد الهجوم رغم إعلان وزارة دفاعها أن الملا محمد يعقوب مجاهد كان في رحلة إلى إقليم ننجرهار؛ لزيارة بعض القوات العسكرية.

وذكرت الوزارة أن مجاهد ناقش مع المسؤولين المعنيين القضايا الإقليمية، واستعرض نشاطات قوات الدفاع وقدرتها في توفير الأمن والدفاع عن أفغانستان.

وكانت الجبهة الوطنية لتحرير أفغانستان المعارضة قد زعمت قبل أيام أنها قتلت عدداً من مسؤولي طالبان، وإصابة الملا يعقوب بجروح بليغة في هجوم في العاصمة كابول.