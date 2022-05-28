لا تخلو مناطق سيطرة الحوثي يوماً من جرائم قتل سواء داخل الأسرة الواحدة أو على أيدي عصابات الحوثي، إذ أقدم مسلح حوثي أمس على قتل والده وشقيقه وإصابة والدته وشقيقته، في جريمة هي الخامسة في أقل من أسبوع تشهدها محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر قبلية أن المسلح الحوثي صالح باقي العمودي أقدم على إطلاق النار على أسرته بسلاحه الشخصي؛ بسبب خلافات على مادة القات المخدرة في مديرية القفلية بمحافظة عمران، مبينة أن عملية القتل في مناطق سيطرة المليشيا من قبل المشرفين والمسلحين تتم على أبسط الأشياء.

وكان المسلح الحوثي يوسف عرار قد قتل قبل يومين زوجته وطفلته، وأصاب والده بجروح عندما حاول التدخل لإنقاذ حياة المرأة والطفل قبل يقتل الجاني نفسه، كما عثر على طفل مشنوق داخل محل تجاري في سوق الليل بالمحافظة ذاتها.

وفي العاصمة صنعاء أقدمت المليشيا الحوثية، أمس (الجمعة)، على قتل المغترب خليل السنباني في ظروف غامضة، ووفقاً لمصادر مقربة من الأسرة فإن المغترب الذي يحمل الجنسية الأمريكية عاد أوائل الشهر الماضي من غربته ليلقى مصرعه في صنعاء.

وفي السياق ذاته، قتل مسلح حوثي مدنياً بطريقة وحشية في مديرية مذيخرة بمحافظة إب بعد أن اقتحمت المليشيا منزله وعبثت بمحتوياته وروعت الأسرة، مشيرة إلى أن المليشيا ألقت القنابل على المنزل قبل أن تقتحمه وتكسر رقبة مالكه وتوجه له طعنات عدة قاتلة أمام أطفاله، ثم حملت جثته وشرعت بالضغط على أبناء المنطقة للتوقيع على تهم كاذبة للقتيل منها قطع طرق لكنهم رفضوا ذلك.

وازدادت الجرائم في ظل التعبئة الحوثية الخاطئة التي تحث على الكراهية والعنف، وقتل النفس، وتدريب الأطفال على الأسلحة، وتجويع المدنيين، وفرض ضغوطات نفسية ومعنوية على مختلف الأسر، ووقف صرف المرتبات.