فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة) عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية. وأفادت الوزارة في بيان بأن العقوبات الجديدة المتعلقة بكوريا الشمالية تشمل فردا واحدا و3 كيانات.وكانت بيونغ يانغ أطلقت الأربعاء وابلاً من الصواريخ الباليستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنّه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي. وندّدت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية ودَعتها إلى اختيار الحوار بديلاً عن هذه التجارب الصاروخية. وقال متحدث الخارجية الأمريكية إنّ الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عدداً من الصواريخ الباليستية، داعيا إياها إلى الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وإلى الانخراط في حوار جوهري وبنّاء.