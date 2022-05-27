بعد أيام من القتال بين القوات الأوكرانية والروسية للسيطرة على «ليمان» الواقعة في منطقة دونباس، أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك استيلاءهم على البلدة الاستراتيجية. وأفادت هيئة أركان الدفاع الإقليمية الانفصالية في دونيتسك، اليوم (الجمعة)، بأنها سيطرت بشكل كامل على ليمان بدعم من القوات المسلحة الروسية.وتشكل ليمان تقاطعاً مهماً للسكك الحديد يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك. وكشف أحد زعماء الانفصاليين أن أكثر من 5 آلاف مقاتل أوكراني كانوا محتجزين في دونيتسك باتوا أسرى حرب، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم القوات الروسية بالسعي إلى تحويل مدن بوباسنا وباخموت وليمان وليسيتشانسك وسيفيرودونتسك إلى رماد، كما فعلوا مع فولنوفاكيا وماريوبول جنوب شرقي البلاد.وأطلقت القوات الروسية منذ مارس الماضي المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا، من أجل السيطرة على إقليم دونباس، الذي تعتبر موسكو أن سكانه تعرضوا لانتهاكات عدة من قبل كييف.وفي حال سيطرت القوات الروسية على هذا الإقليم المهم بشكل كامل، ستنجح موسكو بربط المناطق شرقاً بشبه جزيرة القرم (جنوباً) التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014، وفتح ممر بري بينهما.