اتهم رئيس فريق المفاوضات في الحكومة الشرعية عبدالكريم شيبان اليوم (الجمعة) مليشيا الحوثي بالتعنت ورفض فتح طرق تعز الرئيسية (طريق تعز - الحوبان صنعاء، وطريق تعز - بيرباشا، وطريق البرح - المخا - الحديدة) التي قدمها كتصور لمرحلة أولى، مهدداً بوقف النقاشات إذا لم يستجيبوا مساء اليوم.

وأكد شيبان (في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن المليشيا تريد فتح طريق لا تصلح للجوانب والإنسانية وإنما لمرور الحيوانات قائلاً: «بعد يومين من النقاشات الشاقة صباحاً ومساءً ومحاولة إقناع المليشيا بكافة الوسائل المنطقة والموضوعية لم يستجيبوا أبداً وكل ما اقترحه الحوثيون هو عبارة عن ممر جبلي حميري قديم كان معداً لمرور الحمير والجمال ولا يمكن أن تمر فيه سيارات نتيجة ضيقه ووعورته وطوله ويبعد عن المدينة 30 كيلومترا».

وأشار إلى أن الممر الذي اقترحته المليشيا يبدأ من منطقة الزيلعي ويمر عبر قريتي أبعر والصرمين ويصل إلى أسفل جبل صبر في منطقة صالة وهذا المعبر لا يرفع المعاناة عن الناس ولو بنسبة 10% وللأسف اعتبره رئيس فريق المليشيا هدية لأبناء تعز.

وأضاف: "هناك تعنت واضح ومماطلة وعدم جدية وعدم استجابة لرفع المعاناة عن 5 ملايين إنسان يمني من أبناء محافظة تعز رغم حصول المليشيا على كل ما يريدون من فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة لدخول المشتقات النفطية وفرض عشرات المليارات رسوما ضريبية على هذه المشتقات واعتماد جوازات السفر غير الشرعية، إذ كان من المفترض أن يتزامن تنفيذ هذه الطلبات مع فك الحصار عن تعز المستمر منذ 8 سنوات.

وتابع: «إذا لم يستجيبوا لفتح الطرقات والخطوط الرسمية المعروفة التي تربط تعز ببقية المحافظات مساء اليوم الجمعة سنضطر للتوقف عن النقاش والحوار، ونعلن ذلك للرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة تعنت الحوثيين وعدم استجابتهم للمطالبات المحلية والإقليمية والأممية برفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات والقيود عن المحاصرين داخل داخلها».