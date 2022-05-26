حكمت محكمة تونسية اليوم (الخميس) بالإعدام مرتين لـ9 إرهابيين بـ«كتيبة أجناد الخلافة» بينهم أميرها، إضافة إلى السجن لمدة 20 عاماً بحق المتهمين لتصنيعهم المتفجرات.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمها ضد المدان برهان البولعابي الذي صدر ضده حكم الإعدام مرتين إضافة لـ8 إرهابيين آخرين من كتيبة أجناد الخلافة الإرهابية بتهمة جرائم القتل العمد ومحاولة القتل.

واتهمت الدائرة الإرهابيين بالتورط في جرائم خطيرة على غرار قتل أمنيين وعسكريين بجبال الوسط التونسي وقتل الراعي مبروك السلطاني.

ويعد المتهم البولعابي من أحد أخطر العناصر الإرهابية التابعة لأجناد الخلافة وهو أمير سرية جبل المغيلة، ويكنى بـ«أبو ياسين»، وقد تم تعيينه بعد مقتل الإرهابي سيف الدين الجمالي على يد الوحدات العسكرية أميرا على رأس المجموعة الإرهابية المتمركزة بجبل المغيلة.