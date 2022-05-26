فيما دخلت العملية الروسية في أوكرانيا شهرها الرابع، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الخميس) على عدم السماح لموسكو بالوصول لأي انتصارات.

وأوضح المستشار الألماني أن بوتين فشل أصلا بتحقيق أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا، معرباً عن ثقته في أن روسيا لن تكسب الحرب في أوكرانيا، كما لن يسمح لبوتين بإملاء شروط السلام.

وأشار شولتس إلى أن الرئيس الروسي سيتفاوض بجدية عندما يدرك أنه لا يمكن هزيمة أوكرانيا.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الأداء الروسي سيئ، موضحة في تقريرها اليومي أن قوات النخبة الروسية تشارك بشكل كبير في العمليات القتالية إلا أن أداءها عكس خلال محطات عدة في الفترات الماضية سوء الاستراتيجية في إدارة المعارك.

وأشارت إلى أن تلك النخبة التي تضم 45 ألف عنصر، تتألف من جنود محترفين، يتمتعون بوضع وامتيازات خاصة، لكنهم تعرضوا إلى إصابات خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية أن أداء تلك النخبة عكس مدى الفشل الاستراتيجي في إدارة تلك النخبة، والعجز عن تأمين تفوق جوي على الأراضي الأوكرانية.

بالمقابل، أكد المسؤول في لوغانسك الموالي لموسكو روديون ميروشنيك اليوم (الخميس) أن عدد الأسرى الأوكرانيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك التي اعترفت بهم روسيا بلغ 8 آلاف، موضحاً أن العدد الأكبر من الأسرى يتواجد على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن يوجد هنا ما يكفي، في إشارة إلى لوغانسك..

وكان دينيس بوشيلين زعيم الإنفصاليين في دونيتسك قد أعلن أمس أن هناك خططاً لمحاكمة من وصفهم بالمتطرفين النازيين الأوكرانيين، فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن بلاده لن تخوض في نقاش حول تبادل الأسرى مع كييف، إلا بعد محاكمة المسلحين المستسلمين.