تتواصل المفاوضات بين فريق الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية في العاصمة الأردنية عمان لليوم الثاني على التوالي وسط تعنت الحوثي وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لرفع الحصار عن مدينة تعز.

وأكد رئيس الفريق الحكومي عبدالكريم شيبان لـ«عكاظ»، اليوم (الخميس)، أن كل فريق قدم تصوره للحلول الممكنة لفتح الحصار عن تعز، موضحاً أن نقاشاً شاقاً استمر ساعتين الليلة الماضية بين الفريقين، وسنجتمع اليوم أيضاً ولا يزال النقاش مستمراً.

وقال شيبان: «نحن قدمنا تصورنا، وماذا نريد من الأمم المتحدة، ومطالب الشعب اليمني، فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من المماطلات، وليس أمام المليشيا الحوثية إلا الرضوخ وتنفيذ رغبة أبناء تعز المحاصرين»، مضيفاً: النقاشات مستمرة حول فتح الطرقات وتصورنا ركز على طرق تعز المخاء الحديدة وطريق تعز الحوبان صنعاء، فهذه الطرق مهمة ورئيسية واستراتيجية للجوانب الإنسانية للمواطن.

وأوضح رئيس الفريق الحكومي أنه لا خيار أمام الحوثي سوى فتح طرق محافظة تعز على اعتبار أن الحكومة نفذت كل شروطهم ومطالبهم، وهناك ضغط من المجتمع الدولي والمحلي والإقليمي، وهناك مظاهرات بعشرات الآلاف في مدينة تعز تطالب برفع الحصار.

وأشار إلى أن الفريق الحكومي متفائل جداً في استجابة الحوثيين ورفع الحصار والمعاناة عن المدنيين في تعز، موضحاً أن الاجتماعات ستتواصل والآمال كبيرة.

وكان المركز الإعلامي لمحور تعز قد اتهم، أمس، مليشيا الحوثي بارتكاب 1666خرقاً حوثياً للهدنة الأممية بمحافظة تعز منذ بدء سريانها، أمس الأول (الثلاثاء)، موضحاً ان الخروقات شملت كافة جبهات المحافظة وداخل المدينة والأرياف الغربية، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وطائرات الاستطلاع المسير والقنص واستحداث التحصينات واستقدام تعزيزات بشرية، ومعدات وذخائر وأسلحة إضافية في مختلف الجبهات.

وأشار إلى أن تلك الخروقات تسببت في مقتل 8 أشخاص، بينهم مدنيين اثنان، وجرح 58 بينهم 17 مدنياً من أطفال ونساء ومسنين.