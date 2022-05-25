ازدادت أعداد حوادث إطلاق النار التي شهدتها المدارس الأمريكية، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص أو أكثر كان آخرها حادثتين بولاية تكساس حيث فتح مسلح النار، أمس (الثلاثاء)، على مدرسة ابتدائية مما أسفر عن مقتل 19 طفلاً وبالغين اثنين، بحسب مسؤولين، إضافة إلى منفذ الهجوم الذي قتل على يد قوات إنفاذ القانون.

وقعت العشرات من حوادث إطلاق النار والهجمات على المدارس والجامعات الأمريكية، لترسم حزناً غائراً بين الطلبة وذويهم، إذ كانت أول مذبحة في مدارس الولايات المتحدة، شهدتها مدرسة كولومباين الثانوية في ولاية كولورادو.

وفي مايو عام 2018 فتح مراهق مسلح النار على مدرسة ثانوية بمنطقة هيوستن، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص معظمهم طلاب، وقبلها بثلاثة أشهر أسفر هجوم على مارجوري ستونمان دوغلاس عن مقتل 14 طالباً و3 من طاقم الموظفين بالمدرسة الواقعة في باركلاند بولاية فلوريدا، وإصابة كثيرين.