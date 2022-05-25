كشفت روسيا خسائر فادحة جديدة تكبدتها أوكرانيا في الحرب التي دخلت شهرها الرابع اليوم (الأربعاء). وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز «مي-8» في مقاطعة ميكولايف، فيما أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك بينها واحدة من طراز «بيرقدار» التركية.

وفي إحصائها للخسائر، أفادت بأن قواتها دمرت 51 نقطة قيادة أوكرانية، و385 مركزاً لتجمع الأفراد والعتاد العسكري.

من جهته، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مباشرة وليس عن طريق الوسطاء. وقال: إذا فهم الرئيس الروسي الواقع، فربما نكون قادرين على التحدث لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الأزمة.

وعاد زيلينسكي إلى لغة الحرب قائلاً: «سنقاتل حتى نستعيد جميع أراضينا، لكنه فتح باب المفاوضات، مشترطاً سحب روسيا قواتها إلى حدود ما قبل 24 فبراير، لقطع خطوة أولى نحو المحادثات.

وردت الخارجية الروسية على عرض الرئيس الأوكراني، مشككة في رغبته إيجاد حل سلمي للنزاع في بلاده، فيما أبدت الاستعداد لتوفير ممرات إنسانية لفتح الموانئ الأوكرانية، وربطت ذلك بتطهيرها من الألغام من قبل كييف.

وبينما تكثف كييف وحلفاؤها الغربيون الضغط على موسكو، رفض أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف تقييد قوات بلاده بمهلة زمنية محددة، قبل تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع صحيفة «أرجومنتي آي فاكتي»، أمس (الثلاثاء): «كل الأهداف التي حددها الرئيس بوتين سيتم تحقيقها. لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، لأن الحقائق، بما في ذلك حقائق التاريخ، في صفنا.. لا نتقيد بمهلات زمنية».