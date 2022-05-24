طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إيران ببناء الثقة من أجل التعاون المستقبلي، مشيراً إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكن ليس بشكل كافٍ.

وقال الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الثلاثاء) خلال مشاركته في منتدى دافوس: «أيدينا ممدودة لإيران، وهناك عدة أمور يمكن مناقشتها معها إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة».

وحول ما تردد بشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، قال الأمير فيصل: «أنا لا أتحدث عن الشائعات ولكن إن كان هناك زيارة في المستقبل سيعلن عن ذلك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية».

وجدد التأكيد، على أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لاستقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط والحرص على ضمان أمن الطاقة. وأشار وزير الخارجية إلى أن مؤتمر قمة العلا شهد تعزيز المواقف الموحدة بين دول مجلس التعاون، سواء من أفغانستان أو القضايا التي تركز عليها دول المجلس وهناك آلية للتشاور حول العديد من القضايا للوصول إلى رؤية توافقية، وتابع أن دول المجلس لديها رؤية مستقبلية متشابهة.

وعن نتائج الانتخابات اللبنانية، شدد على أن «التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين»، قائلاً: «إنه على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة». وأضاف «انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك».

وأشار إلى أن إمدادات النفط مستقرة، ولا يوجد أي نقص في الأسواق العالمية.