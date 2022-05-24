حسمت الخارجية الكازاخية موعد انعقاد مشاورات أستانة للدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية إن بلاده قررت إجراء محادثات أستانة حول سورية بين 14 و17 من يونيو القادم.وأفاد المتحدث باسم الخارجية الكازاخية ايبيك صمادياروف، في تصريح صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن الجولة الـ18 القادمة من أستانة ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، مضيفاً أن وزارة الخارجية وجهت دعوات للحضور لكل من الدول الضامنة للمسار (روسيا، إيران، وتركيا)، وللمراقبين، بانتظار تأكيد مشاركتهم.وتأخرت انعقاد المشاورات في وقت سابق، إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في الخامس من الشهر الجاري إن موعد انعقاد المشاورات نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي لم يتم، لتحسم وزارة الخارجية الكازاخية اليوم موعد انعقاد المشاورات في الـ14 من يونيو.وفي 22 من ديسمبر 2021، اختُتمت في العاصمة نور سلطان الجولة الـ17 من مباحثات أستانة حول سورية دون تقديم أي جديد فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والميدانية في سورية، إذ أكد البيان الختامي الصادر عن الدول الضامنة للمسار مجدداً ما تم تأكيده خلال الجولات السابقة.من جهة ثانية، وفي ظل المعارك الروسية في أوكرانيا، شهدت الساحة السورية إعادة تموضع للقوات الروسية في سورية، بحسبما أكدت مصادر ميدانية.ولفتت المصادر الميدانية إلى أن القوات الروسية أخلت مواقع جديدة لها بريف محافظة درعا شمالي سورية، دون معلومات عن استبدال قوات محلية مدعومة من النظام أو إيران في المنطقة بقواتها، فيما أكد قيادي في اللواء الثامن المدعوم من روسيا، أن القوات الروسية خفضت «بشكل جزئي» وجودها في مقراتها الرئيسة في درعا في الأيام الماضية.يأتي ذلك، فيما تهدد مليشيات إيرانية وأخرى تابعة للفرقة الرابعة في الجيش السوري الحدود الأردنية، وسط تزايد في عمليات تهريب المخدرات، الأمر الذي اعتبره الأردن تهديداً لأمنه واستقراره.