تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز «F7» في محافظة أصفهان، اليوم (الثلاثاء)، وقُتل الطيار ومساعده جراء الحادثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).ونقلت الوكالة عن المساعد السياسي والأمني في المحافظة قوله إن الطائرة من طراز «F-7» تحطمت بالقرب من مدينة تابعة لمحافظة أصفهان، مشيراً إلى أن التحقيق في أسباب تحطم الطائرة جارٍ.وأكد المسؤول الإيراني مقتل الطيار ومساعده في الحادثة، لافتاً إلى أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية وتحطمت.