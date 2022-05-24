نفت السلطات الأردنية إغلاق المجال الجوي اليوم (الثلاثاء)، وأوضحت أنها أوقفت فقط حركة الإقلاع والهبوط في المطار الرئيسي بالبلاد لمدة دقائق.ونقلت وسائل إعلام أردنية عن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو قوله: إن ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني عارٍ عن الصحة تماماً. وأضاف أجواء الأردن لم تغلق بتاتاً، واستمرت حركة عبور الطائرات الدولية فيها كالمعتاد دون توقف. وأكد مستو أن ما حدث هو إيقاف لحركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي لمدة 40 دقيقة حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.