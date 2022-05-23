دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لزيارة أنقرة، معربا عن أمله في استضافته خلال الأيام القادمة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية عن مصدرين تأكيدهما، اليوم (الإثنين)، أن الرئيس التركي دعا الأمير محمد بن سلمان، لزيارة تركيا ويأمل في استضافته في الأيام القادمة مما قد يوفر دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وزار الرئيس التركي السعودية للمرة الأولى منذ 2017، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعقب الزيارة أكد أردوغان أن بلاده تشهد مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء، وتابع: «يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار».

وأضاف: اتفقنا مع السعودية على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين من خلال فعاليات تجمع مستثمرينا.