يرجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يستغرق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ما بين 15 إلى 20 عاما، في وقت تحدثت تقارير عن تسليم أوكرانيا في 9 مايو الجاري الجزء الثاني من الاستمارة الخاصة بتقديم طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتضم هذه الوثيقة نحو أربعة آلاف صفحة، تتعلق بمدى تطابق القوانين الأوكرانية مع معايير التكتل.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن طلب أوكرانيا لمنحها عضوية الاتحاد الأوروبي تنظر فيه حاليا المفوضية الأوروبية، وسيطرح على النقاش خلال اجتماع للمجلس الأوروبي على مستوى رؤساء الدول والحكومات في يونيو القادم.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قبل تفعيل «إجراء خاص» يتيح تسريع انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، وهو المطلب الذي رحب به أوروبيون، لكنه يبقى رمزيا، لأن آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي معقدة وطويلة وتتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27.

ويعني انضمام أوكرانيا الفوري إقحام التكتل في الحرب الدائرة على أراضيها بموجب معاهدة لشبونة، والمادة الخامسة من معاهدة حلف «الناتو» حول مبدأ الدفاع الجماعي.

وفي خطابه عبر الفيديو بمقر البرلمان الأوروبي، ناشد زيلينسكي الأوروبيين بقوله «لا تتخلوا عنا».

واعتبر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين خطوة انضمام أوكرانيا حاليا للاتحاد «محفوفة بالمخاطر» في ظل النزاع المسلح مع روسيا، واشتراط الرئيس فلاديمير بوتين وضع أوكرانيا في حالة الحياد الكامل قبل سحب قواته منها.