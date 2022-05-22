أقر الحرس الثوري الإيراني باغتيال أحد كبار قادته الميدانيين في سورية أمام منزله في العاصمة طهران برصاص مجهولين اليوم (الأحد). وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقوا النار على عنصر الحرس الثوري أمام منزله.

وأكدت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة للحرس الثوري أن ضابطاً برتبة عقيد جرى «اغتياله» في جنوب العاصمة من قبل مسلحين مجهولين. وأوضحت الوكالة أن الضابط الكبير في الحرس الثوري يدعى صياد خداياري قتل في أحد الأزقة الجانبية لشارع مجاهدي الإسلام بعد دخوله منزله. وأضافت أن الضابط خداياري من العناصر التي شاركت في الحرب السورية ضمن قوات الحرس الثوري.

ووصف الحرس الثوري الإيراني في بيان له عملية الاغتيال بـ«الإرهابية»، متهماً من وصفها بالجماعات المعادية للثورة والنظام والمرتبطة بجهات خارجية بتنفيذ هذه العملية.

ولم يحدد البيان الجهة المتورطة بعملية الاغتيال.