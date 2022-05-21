قبضت قوات خفر السواحل الكويتية على 8 بحارة إيرانيين كانوا على متن سفينة تحمل وقودا مهربا من مادة الديزل في المياه الكويتية. وتحمل السفينة قرابة 240 طناً من الديزل المهرب.ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية اليوم (السبت) عن مصادر أمنية كويتية قولها: إن البحارة الإيرانيين اعترفوا بشراء وقود مهرب من الكويت لبيعه في دولة عربية في الخليج العربي، مضيفة «أنه بحسب اعترافات الموقوفين الإيرانيين، فإنه سيتم تسليمهم الى النيابة العامة».ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من السلطات الإيرانية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.