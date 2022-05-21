منيت الحكومة الأسترالية المحافظة بهزيمة في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية اليوم (السبت). وبعد فرز حوالى نصف الأصوات، كشفت وسائل إعلام أسترالية أن الائتلاف المحافظ الحاكم بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، هُزم في الانتخابات البرلمانية، وهو ما يمنح الفرصة لحزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق تقديرات التلفزيون الوطني «إيه بي سي»، لكنه لم يؤكد بعد حصوله على مقاعد كافية في مجلس النواب لتشكيل أغلبية برلمانية بمفرده.

وذكرت هيئة البث الأسترالية أن كلاً من الحزبين الرئيسيين لن يحصل على 76 مقعداً، وهو الحد الأدنى اللازم لتحقيق أغلبية في البرلمان المؤلف من 151 مقعداً، ولكن يبدو أن حزب العمال في طريقه للفوز بأكثر من 70 مقعداً. وقال محلل الانتخابات في هيئة البث الأسترالية أنتوني جرين: إن حزب العمال حصل على 72 مقعداً ويحتاج 76 مقعداً للحكم.

ولفت إلى أن هناك 11 عضواً في أحزاب مستقلة يدعم معظمها العمل الخاص بتغير المناخ. وأضاف: «إذا لم يحصل حزب العمال على مقاعد كافية، وأراد تشكيل حكومة فيمكنه التحدث مع حزب الخضر أو التحدث مع المستقلين».