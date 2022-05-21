حظرت السلطات الروسية اليوم (السبت) دخول 963 أمريكياً إلى أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وعلى رغم التأثير الرمزي لحظر السفر إلا أنه يعكس حجم التدهور المستمر في علاقات البلدين منذ حرب أوكرانيا في 24 فبراير.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت حظر دخول الأراضي الروسية على كل من زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد القوات الجوية الكندية إريك جان كيني، و24 شخصا آخرين بينهم مسؤولون.

وأفادت في بيان بأنه: «ردا على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية، والتي لم تطل فقط ممثلي الدوائر القيادية والعسكرية والتجارية ولكن أيضا أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة السوداء، تم حظر دخول فئة مماثلة من المواطنين الكنديين للأراضي الروسية». ولفتت الوزارة إلى أن القائمة تضمنت كبار المسؤولين الكنديين وأقاربهم وأصدقاءهم وكبار مديري المجمع الصناعي العسكري وصناعة بناء السفن، وقيادة القوات المسلحة. وتشمل القائمة زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صوفي، وقائد القوات الجوية الكندية اللفتنانت جنرال إريك جان كيني، وقائد البحرية الكندية نائب الأدميرال أنجوس إيان توبشي، وقائد الجيش الكندي اللفتنانت جنرال جوسلين بول، وغيرهم.