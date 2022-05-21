عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، عن سعادته بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وأكد التزام الولايات المتحدة بشراكتها القوية مع المملكة. وقال أوستن عبر حسابه على تويتر: «أشارك السعودية مخاوفها بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

ورحب وزير الدفاع الأمريكي بجهود السعودية البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية، مؤكدا ضرورة تمديد الهدنة.

وأعلن الأمير خالد بن سلمان أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي، واستعرض معه الشراكة السعودية-الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع.

وقال الأمير خالد بن سلمان: «بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، وعدداً من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة».