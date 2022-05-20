كشف قصر الإليزيه اليوم (الجمعة) عن تشكيلة الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزاري، وذلك بعد أربعة أيام من اختيار الرئيس ماكرون لبورن لتكون على رأس حكومته إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية في أبريل 2022.

وعيّن الرئيس الفرنسي وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأسها إليزابيث بورن، على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الشهر القادم.

واختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، وتكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو بحقيبة الدفاع خلفا لفلورانس بارلي.

وعين الرئيس الفرنسي النائب البارز عن حزب الجمهوريين داميان أباد وزيرا للتضامن والحكم المحلي والمعوقين، وأبقى وزير الاقتصاد برونو لومير ووزير الداخلية جيرار دارمانان في منصبيهما.

ويتطلع ماكرون للحفاظ على أغلبية برلمانية للمضي قدما في أجندته الإصلاحية المحلية التي تشمل تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، فضلا عن خفض الضرائب.