أفصحت إسرائيل عن مسار نقل الأسلحة من إيران إلى مليشيا «حزب الله» في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم (الجمعة): إن مسار نقل الأسلحة يديره رضا سيد هاشم صفي الدين نجل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.ولفت إلى أن هاشم صفي الدين يستغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله.وأضاف أنه في إطار منصبه يقوم هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات حزب الله مع السكان والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الإعلام والاتصالات.وكشف البيان الجيش أن رضا متزوج من ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل قرب مطار بغداد مطلع 2020، ويزور إيران مرات عدة شهرياً حيث تعيش زوجته. كما أنه ابن خالة الإرهابي حسن نصرالله، وعمه عبدالله صفي الدين ممثل الحزب في إيران. وسبق أن وضعت وزارة الخارجية الأمريكية والده على قوائم الإرهاب.وأفاد بأن زيارات رضا هاشم إلى طهران تحمل أبعاداً عسكرية، إذ يستغل إقامته فيها لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله الإرهابي.وأكد البيان الإسرائيلي أن نقل الأسلحة يتم على متن رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي بما يعرض المدنيين للخطر. واعتبر أن حزب الله الإرهابي يستغل دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية، مؤكداً أنه سيواصل مراقبة كل محاولات حزب الله الهادفة إلى تهديد أمن دولة إسرائيل، وسيعمل وفق الحاجة لحماية أمن ومواطني الدولة.