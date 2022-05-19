أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها الرسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج اليوم أحمد جلال رضا عبد الله، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لحزب الله، بالإضافة إلى خمسة من شركائه و8 شركات له في لبنان والعراق على قائمة العقوبات.

ولفتت الخزانة الأمريكية إلى أن هذا الإجراء يسلط الضوء على طريقة عمل حزب الله المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل حزب الله وأنشطته الإرهابية سراً.

ووفقاً للمعلومات، فإن أحمد عبد الله هو مسؤول في حزب الله وعضو نشط في شبكته المالية العالمية، وتبين أنه ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين للحزب، وقد ساعد الحرس الثوري الإيراني في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، التي يوجد العديد منها في العراق وتعود بالنفع على حزب الله.