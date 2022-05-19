استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر اليوم (الخميس) وزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان.ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس تبون.واستعرض الاستقبال العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصالح البلدين.