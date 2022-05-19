فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الخميس)، وقوع هجوم على سفينة على بعد 34 ميلاً بحرياً (63 كيلو مترا) من ميناء الحديدة، كشفت مصادر أمنية يمنية أن سفينة سياحية هاجمها مسلحون حوثيون بدعم إيراني.

وقالت المصادر إن 3 زوارق مسلحة حوثية استهدفت يختا سياحيا يرفع علم هونج كونج كان في طريقه من جيبوتي إلى بنما قبالة سواحل الحديدة ويقل عددا من الأجانب بينهم فرنسيان وطاقم أمني مرافق له، مبينة أن العناصر المسلحة الحوثية صعدت على متن السفينة بعد الاشتباك بالرصاص مع طاقمه وتعمل في الأثناء فرقاطة إيطالية على إنقاذ الموقف.

وذكرت المصادر أن اليخت يحمل اسم «لاكوتا»، مؤكدة أن المليشيا استخدمت أسلحة كلاشينكوف وقذائف صاروخية «آر بي جي» في الهجوم المسلح الذي ينتهك حرية الملاحة البحرية.

وكانت المليشيا الحوثية اختطفت سفينة «روابي» الإماراتية في عملية قرصنة واضحة بالممر الدولي واقتادتها إلى ميناء الصليف وصادرت حمولتها واعتقلت طاقمها، رغم أنها تحمل معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى بعد انتهاء مهمته الإنسانية.