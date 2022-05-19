برئاسة الادميرال روب باوير تعقد اللجنة العسكرية في الحلف الأطلسي اجتماعاً، اليوم (الخميس)، في بروكسل بمشاركة رؤساء هيئات الأركان لجيوش الحلفاء لتدارس الوضع في أوكرانيا والخطوات العملية لتنفيذ خطة زيادة قدرات الحلف في دول شرق الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك بـ«الإيجابي للغاية»، مؤكداً أن بلينكن أكّد له أنّ الولايات المتحدة ستنقل الرسائل الضرورية لتبديد مخاوف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال تشاوش أوغلو إنه من غير المقبول أن تدعم دول تريد الانضمام للتحالف، منظمات إرهابية تستهدف تركيا، وكذلك إنه من غير المقبول أيضاً أن يفرضوا قيوداً على بيع أسلحة لدولة عضو في الحلف في إشارة إلى تركيا.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلبي انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، مؤكداً إن الولايات المتحدة تدعم هذا الطلب بشدة، وستتصدى لأي هجوم على فنلندا والسويد خلال فترة انضمامهما.