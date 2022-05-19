اختطفت مليشيا الحوثي أكثر من 40 مدنياً خلال اليومين الماضيين من مختلف مديريات محافظة البيضاء على خلفية الرفض الشعبي الواسع لتدريس الأطفال في الدورات الطائفية الحوثية، ووفقاً لمصادر موثوقة فإن المليشيا تواصل مداهمة المنازل واختطاف المدنيين في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء بشكل مقلق.

وقالت المصادر لـ«عكاظ»: رد الحوثيون على الرفض الشعبي الواسع لدعوات قيادات المليشيا بضرورة تدريس أطفال القبائل في المحافظة دورات صيفية طائفية بحملة اختطاف واسعة خصوصاً في مديرية الصومعة، موضحةً إن المدنيين يعيشون حالة هلع ورعب كبيرين جراء الانتهاكات الحوثية تخوفهم من الزج بأطفالهم في محارق الموت.

وأضافت المصادر: «هناك عشرات القبائل لاذوا بالفرار مع أطفالهم خوفاً من الاختطافات لهم وأطفالهم وبعضهم فضل العيش في الصحارى على السجون»، مبينة أن المليشيا قبل 3 أيام اطلقت النيران على عدد من شباب مديرية الصومعة أثناء محاولاتها اختطافهم وإصابة عدد منهم ونقلتهم إلى جهة مجهولة، ولا تزال الحملة الإرهابية الحوثية ضد المدنيين العزل مستمرة حتى اليوم.

ولفتت المصادر إلى أن العديد من زعماء القبائل تلقوا تهديدات صريحة من قبل قيادات المليشيا بالزج بهم في السجون ومحاكمتهم كخونة ومخبرين في حالة عدم الضغط على أبناء مناطقهم للالتحاق بالدورات الطائفية.

وكانت مليشيا الحوثي قد اعتدت على عدد من منسوبي شرطة المرور من موظفي ما قبل الانقلاب في العاصمة صنعاء ليتحول إلى صراع بين الشرطة وما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي (الاستخبارات).