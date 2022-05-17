عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، 5 متهمين بخلية المرابطين التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي الضابط السابق الذي تم إعدامه في يونيو عام 2020 بالمؤبد لأحدهم والسجن ما بين (5 إلى 15 سنة) لآخرين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم عبدالله عامر، والسجن 15 سنة للمتهم محمد أحمد، و10 سنوات للمتهمين محمد مصطفى ومحمد محمود، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لأحمد توفيق زوج شقيقة هشام عشماوي، وأمرت المحكمة بوضع المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول «خلية المرابطين» بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، وللمتهم الأخير تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

وفى سياق متصل، قررت جهات التحقيق «لجنة التحفظ وحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية» التحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان المصنفة «إرهابية»، ومنعهم من التصرف فيها؛ تنفيذاً للقرارات الصادرة بإدراج أسمائهم ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، إضافة إلى إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وتضمن القرار منعهم من التصرف في أموالهم الشخصية والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة في البورصة المصرية، وكافة الحسابات المصرية، والودائع والخزائن والسندات وأوذن الخزانة الخاصة بهم سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.